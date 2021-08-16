Міністр Кулеба: Український літак не може вилетіти з Афганістану через критичну ситуацію в аеропорту Кабулу

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Viktor Forgacs / Unsplash

Український літак, який має евакуювати українців з Афганістану, де владу захопили таліби, поки що не може вилетіти з Кабулу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, цитує агентство Інтерфакс-Україна.

«Наразі у нас на порядку денному питання завершення евакуації наших громадян, які хочуть повернутися. Ми будемо готові брати на вільні місця громадян іноземних держав, зокрема громадян Афганістану, як ми це вже зробили під час цього нічного рейсу. Але нині найбільша проблема в тому, що у нас є борт, який там розміщується і не може вилетіти», — розповів глава МЗС України.

За словами Кулеби, цей літак «теоретично якоїсь миті зможе полетіти». Водночас міністр не впевнений, що інший український літак зможе прибути до Кабулу.

«Відповідь на це запитання залежатиме від стабілізації ситуації в Афганістані», — пояснив він.

Окремо міністр запевнив, що МЗС не відмовляє в евакуації громадянам, які хочуть вилетіти з країни.

«Ми не знаємо, де перебувають конкретно громадяни в Афганістані, тому що вони про себе не заявляли. Заявіть про себе, зверніться до посольства України в Таджикистані, до посольства України в Пакистані, заявіть, де ви, і ми знатимемо про вас й опікуватимемося вашою евакуацією. Немає жодного такого випадку, щоб ми відмовилися і не запропонували комусь евакуюватися. Але нині ситуація в аеропорту Кабулу критична, і поки що літак вилетіти не може», — наголосив Кулеба.