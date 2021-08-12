МЗС закликало українців негайно виїхати з Афганістану через загострення ситуації в країні

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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Міністерство закордонних справ України закликало українців негайно залишити територію Афганістану через загострення збройного конфлікту.

Про це повідомили у пресслужбі зовнішньополітичного відомства.

«У разі загрози життю або здоров’ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, слід невідкладно звертатися до Посольства України в Республіці Таджикистан, до зони відповідальності якого належить Афганістан або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України», — йдеться у повідомленні.

Також у МЗС України порадили українцям утриматися від поїздок до Афганістану до стабілізації безпекової ситуації.