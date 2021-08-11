Дівчина білоруса Протасевича Софія Сапега дала перше інтервʼю

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Instagram / sapega_sofia

Росіянка Софія Сапега, яку затримали в Мінську з білорусом Романом Протасевичем, дала перше «інтервʼю» — державному телеканалу «Білорусь 1».

Розмова із нею вийшла увечері 10 серпня у програмі «Это другое». Під час інтервʼю 23-річна Сапега розповіла, що відбувалося 23 травня, коли влада Білорусі змусила пілотів Ryanair посадити літак у Мінську. Вона повідомила, що її хлопець, колишній головний редактор Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич думав, що Сапегу не затримають, і перед посадкою «для забезпечення мінімальної безпеки» передав їй техніку. «Але не вийшло», — сказала вона.

За словами Сапеги, «із розмов з Романом був зроблений висновок», що до посадки літака Ryanair у Мінську причетний «хтось із робочого колективу» Протасевича. Росіянка також заявила в ефірі, що «ніякі співробітники КДБ в літаку нічого не робили з нами — їх не було». Сам Роман Протасевич раніше говорив, що до посадки літака причетний співробітник Nexta Ян Рудік.

В «інтервʼю» Сапега не стала давати оцінок тому, що сталося, адже їй потрібен час для «усвідомлення і тверезого висновку».

«Про плани на майбутнє говорити ще зарано. Але наразі я все ж почуваюся набагато краще, ніж у перші дні. Настрій нормальний. І готова йти далі», — додала росіянка.

Нагадаємо, Сапезі інкримінують три статті, зокрема про розпалювання соціальної ворожнечі, їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Білоруський провладний Telegram-канал 25 травня опублікував відео з нею, де вона говорить, що є редактором Telegram-каналу «Черная книга Беларуси», «який публікує особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ».