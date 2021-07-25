Найпопулярніші напрямки серед українців — Польща і Туреччина. В Україну в основному їдуть з Молдови та Росії

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Держприкордонслужба України назвала десять найпопулярніших країн серед українців і десять країн, з яких найчастіше їдуть в Україну. Дані стосуються першого півріччя цього року.

Лідером серед українців залишається Польща — за перше півріччя туди їздили понад 1,98 мільйона громадян України. На другому місці Туреччина (774 тисячі українців), а на третьому — Єгипет (705 тисяч).

Наступні місця посіли Угорщина, Росія, Румунія, Білорусь, Словаччина, Молдова і Обʼєднані Арабські Емірати.

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Що стосується іноземних громадян, які відвідали Україну за перші шість місяців цього року, то на першому місці молдавани — 368 тисяч осіб, на другому — росіяни (198 тисяч).

Далі йдуть громадяни Румунії, Білорусі, Туреччини, Польщі, Угорщини, Німеччини, США та Ізраїлю. При цьому прикордонники відзначають значне збільшення потоку туристів з Туреччини — показник виріс на 29% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.