Найпопулярніші напрямки серед українців — Польща і Туреччина. В Україну в основному їдуть з Молдови та Росії
- Автор:
- Костя Андрейковець
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freestocks.org / Unsplash
Держприкордонслужба України назвала десять найпопулярніших країн серед українців і десять країн, з яких найчастіше їдуть в Україну. Дані стосуються першого півріччя цього року.
Лідером серед українців залишається Польща — за перше півріччя туди їздили понад 1,98 мільйона громадян України. На другому місці Туреччина (774 тисячі українців), а на третьому — Єгипет (705 тисяч).
Наступні місця посіли Угорщина, Росія, Румунія, Білорусь, Словаччина, Молдова і Обʼєднані Арабські Емірати.
Що стосується іноземних громадян, які відвідали Україну за перші шість місяців цього року, то на першому місці молдавани — 368 тисяч осіб, на другому — росіяни (198 тисяч).
Далі йдуть громадяни Румунії, Білорусі, Туреччини, Польщі, Угорщини, Німеччини, США та Ізраїлю. При цьому прикордонники відзначають значне збільшення потоку туристів з Туреччини — показник виріс на 29% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
- У червні Євросоюз дозволив щепленим від коронавірусу вільно подорожувати між країнами-членами.
- Для українців відкрили кордони Латвія, Нідерланди, Словаччина, Фінляндія, Німеччина, Бельгія, Данія і низка інших країн, але у кожної країни є свої умови.