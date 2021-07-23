Швеція з 26 липня відкриє кордони для українських туристів. Які умови?
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Швеція скасовує обмеження для необовʼязкових поїздок, зокрема туристичних, і дозволяє вʼїзд громадянам України.
Як повідомляє пресслужба шведського уряду, рішення набуває чинності з 26 липня.
Міністерство закордонних справ України зазначає, що для вʼїзду в Швецію українцям потрібно мати негативний ПЛР-тест на коронавірус або сертифікат про повну вакцинацію.
Пускати в країну будуть, якщо з дати отримання другої дози вакцини минуло 14 днів. При цьому Швеція поки визнає тільки ті сертифікати, які були видані в країнах Євросоюзу, в Андоррі, Монако, Сан-Марино, Швейцарії або Ватикані.
Швеція визнає вакцини CoronaVac (Sinovac), CoviShield і Vaxzevria, а також SKBio (AstraZeneca), BIBP (Sinopharm), Janssen (Johnson & Johnson), Spikevax (Moderna) та Comirnaty (BioNtech).
Що стосується ПЛР-тесту, то він повинен бути зроблений за 48 годин до вʼїзду в Швецію (рахується час з моменту здачі біоматеріалу). Вимога поширюється на іноземців, яким виповнилося 18 років.
- У червні Євросоюз дозволив щепленим від коронавірусу вільно подорожувати між країнами-членами.
- Для українців відкрили кордони Латвія, Нідерланди, Словаччина, Фінляндія, Німеччина, Бельгія, Данія і низка інших країн, але у кожної країни є свої умови.