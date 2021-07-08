У «Київавтодорі» знову проводять обшуки. КМДА вбачає у цьому «політичний тиск»

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У приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА та Комунальної корпорації «Київавтодор» слідчі Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України проводять обшуки.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Обшуки проводяться на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва в рамках кримінального провадження щодо закупівлі техніки корпорацією «Київавтодор». Ідеться, зокрема, про закупівлю машин для внесення рідких хлоридів. Однак адміністрація запевняє, що все відбувалося через тендери.

В КМДА наголошують, що «політичний тиск на міську владу продовжується».

Це уже не перший обшук. 17 червня у службових приміщеннях комунальної корпорації «Київавтодор» теж проводили обшуки — у справі про ухилення від сплати податків.