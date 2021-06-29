Замало доказів. ICAO продовжила до вересня розслідування примусової посадки Ryanair у Мінську
- Автор:
- Софія Телішевська
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Lucas Davies / Unsplash
Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) продовжила до вересня розслідування інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську, під час якої заарештували опозиціонера Романа Протасевича.
Про це йдеться в заяві на сайті Міністерства комунікацій і транспорту Литви.
Ще наприкінці травня організація розпочала розслідувати цей інцидент, а в понеділок, 28 червня, опублікувала проміжний звіт.
Оцінивши цей звіт, рада ICAO заявила, що для завершення розслідування потрібен ще час, оскільки необхідно зібрати додаткову інформацію від держав і організацій, причетних до інциденту. Наступна презентація звіту запланована на вересень.
Крім того, Білорусь надала слідству багато інформації російською мовою, тож її необхідно перекласти.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- Авіасполучення з Білоруссю після цього припинили Україна і деякі країни ЄС. Незабаром до них приєднаються США. Для «Белавіа» небо закрили Україна, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Швеція, Чехія, Словаччина, Франція і Британія. 4 червня Європейський Союз офіційно заборонив білоруським авіакомпаніям польоти у своєму авіапросторі.
- 3 червня білоруський держканал ОНТ показав півторагодинне «інтервʼю» з Протасевичем. На фрагментах відео він публічно визнає свою «провину» в закликах до протестів у Білорусі та запевняє, що поважає самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, назвавши його «людиною зі сталевими яйцями».