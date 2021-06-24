До Медведчука прийшли з обшуками. Слідчі дії також у столичному офісі ОПзЖ
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- Костя Андрейковець
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Правоохоронці проводять обшуки у голови політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді.
Про це повідомив нардеп фракції ОПзЖ Ренат Кузьмін.
За його словами, обшуки проводять у київському офісі партії ОПзЖ, оселях найближчих соратників і у матері дружини Медведчука Оксани Марченко. Також він опублікував фото співробітників СБУ біля входу в офіс партії.
«Цілком очевидно, що під виглядом обшуків прокуратура проводить своєрідні акції залякування, покликані залякати і деморалізувати Медведчука і членів його сімʼї», — вважає Кузьмін.
Як повідомляє «Громадське», в СБУ заявили, що проводять слідчі дії в рамках кримінального провадження проти Медведчука та його однопартійця Тараса Козака. Деталі у спецслужбі поки не уточнюють.
- 11 травня 2021 року СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписали підозри за трьома епізодами. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.
- ОПзЖ, як й у випадку із санкціями проти телеканалів Козака/Медведчука, знову заявила про «політичну помсту і розправу». 12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, де йому повідомили про підозру.
- 14 травня Медведчуку обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Також на нього наділи електронний браслет.