До Медведчука прийшли з обшуками. Слідчі дії також у столичному офісі ОПзЖ

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Правоохоронці проводять обшуки у голови політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді.

Про це повідомив нардеп фракції ОПзЖ Ренат Кузьмін.

За його словами, обшуки проводять у київському офісі партії ОПзЖ, оселях найближчих соратників і у матері дружини Медведчука Оксани Марченко. Також він опублікував фото співробітників СБУ біля входу в офіс партії.

«Цілком очевидно, що під виглядом обшуків прокуратура проводить своєрідні акції залякування, покликані залякати і деморалізувати Медведчука і членів його сімʼї», — вважає Кузьмін.

Як повідомляє «Громадське», в СБУ заявили, що проводять слідчі дії в рамках кримінального провадження проти Медведчука та його однопартійця Тараса Козака. Деталі у спецслужбі поки не уточнюють.