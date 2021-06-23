Фіскальна служба обшукала «Київпастранс» через ймовірне ухилення від податків і привласнення коштів на ремонт трамвайної лінії

Новини

Державна фіскальна служба

Державна фіскальна служба провела обшуки на комунальному підприємстві «Київпастранс» через ймовірне ухилення від сплати податків та привласнення коштів бюджету.

Про це повідомили у пресслужбі ДФС та уточнили, що обшуки за юридичною та фактичною адресою КП проводили у вівторок, 22 червня, на підставі ухвали районного суду.

Правоохоронці встановили, що співробітники «Київпастрансу» змовилися з працівниками відокремленого підрозділу підприємства «Дирекція з будівництва й утримання обʼєктів транспорту та допоміжної інфраструктури» та іншими компаніями і протягом 2020 року привласнили бюджетні кошти під час реконструкції трамвайної лінії.

У ДФС зазначили, що йдеться про «значну частину» від понад 80 мільйонів гривень. Призначена нині експертиза має встановити розмір завданих збитків.

Окрім цього, під час розслідування з’ясувалося, що низка осіб допомогла службовцям одного з товариств ухилитися від сплати податків, використовуючи реквізити «ризикових» фірм. Унаслідок цього до бюджету не надійшли кошти в особливо великих розмірах.

Під час обшуків фіскали виявили та вилучили фінансово-господарську документацію КП «Київпастранс» та комп’ютерну техніку. Наразі досудове розслідування триває.