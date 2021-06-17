Прокуратура прийшла з обшуками в «Київавтодор» через несплату понад 30 млн гривень податків
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Facebook / Прокуратура міста Києва
У четвер, 17 червня, у службових приміщеннях комунальної корпорації «Київавтодор» проводять обшуки у рамках справи про ухилення від сплати податків.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.
За матеріалами слідства, упродовж 2019 — 2020 років підрядна організація, яку найняв «Київавтодор», здійснювала роботи з будівництва та реконструкції мостів і шляхопроводів у Києві, зокрема шляхопровід на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса над залізницею Київ-Волинський — Святошин на суму 413 млн гривень.
Водночас підрядники, змовившись із службовими особами «Київавтодору», вказували у фінансовій документації реквізити підприємств із ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, що дозволило ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах та завищити реальну вартість ремонтних робіт.
Наразі встановлено ухилення від податків на суму понад 30 млн гривень.
Правоохоронці шукають первинні фінансові документи.
- З 11 травня правоохоронці обшукують офіси кількох комунальних підприємств Києва — це повʼязано з «відкатами» і поборами у структурах Київської міської державної адміністрації (у столичній прокуратурі кажуть про збитки на 43 мільйони гривень). 12 травня обшукали будинок і квартиру колишньої дружини Артура Палатного — голови виконкому партії УДАР. 19 травня слідчі ДБР провели обшуки у двох департаментах КМДА через незаконну забудову в зоні Києво-Печерської лаври, а 21 травня прийшли в «Київтеплоенерго».
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