Євросоюз узгодив санкції проти Білорусі за примусову посадку літака Ryanair

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Комітет постійних представників ЄС узгодив запровадження санкцій проти Білорусі через примусову посадку в Мінську літака Ryanair з колишнім головним редактором опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем на борту.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу остаточно затвердять ці обмежувальні заходи на засіданні в понеділок, 21 червня. Список фізичних осіб і організацій, які потраплять під санкції, опублікують у день затвердження санкцій.

Очікується, що обмежувальні заходи стосуватимуться як примусової посадки літака Ryanair у Мінську і затримання активіста та журналіста Романа Протасевича з його подругою Софією Сапегою, так і в цілому придушення протестів і переслідування активістів у Білорусі. Минулого тижня затвердження нових санкцій анонсував верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.