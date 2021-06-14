Верховна Рада: Нардеп Козак, який нібито виїхав на лікування до Білорусі, не надавав листок непрацездатності
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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News One
Верховна Рада не отримувала лікарняний підозрюваного у державній зраді народного депутата від фракції «Опозиційна платформа — За життя» Тараса Козака, який нібито перебуває на лікуванні в Білорусі, про що говорив його однопартієць і теж фігурант кримінального провадження Віктор Медведчук.
Про це йдеться у відповіді Інформаційного управління Апарату парламенту на запит Укрінформу.
«Управління кадрів Апарату Верховної Ради України в межах компетенції повідомляє, що листок непрацездатності народного депутата України Козака Тараса Романовича до зазначеного Управління не надходив», — повідомили в Раді.
- 11 травня СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписані підозри — вони стосуються трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.
- Медведчука відправили під домашній арешт, а Козака не можуть знайти. Після судового засідання Медведчук повідомив, що його соратник перебуває на лікуванні в Білорусі.
- Інформацію про нібито лікування Козака в Білорусі раніше спростовувала і генпрокурор Ірина Венедіктова: «У нас оперативна інформація інша».