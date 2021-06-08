НАБУ попросило СБУ передати йому «плівки Медведчука»

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УНІАН

Національне антикорупційне бюро попросить Службу безпеки України надати записи розмов нібито за участю народного депутата «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука, які потрапили у ЗМІ, для вивчення.

Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник у коментарі журналісту hromadske під час форуму Zero Corruption Conference.

«Ми звернулися до СБУ з листом із проханням передати ці записи для того, щоб розглянути можливість їхнього використання. За нашою інформацією, саме вони —СБУ — робили записи відповідно до законодавства», — завив директор НАБУ.

Раніше ЗМІ публікували низку телефонних розмов Медведчука, зокрема — з експомічником президента Росії Владиславом Сурковим, нинішнім заступником голови Адміністрації президента Росії Дмитром Козаком та президентом оператора магістральних нафтопроводів Росії «Транснефть» Миколою Токарєвим.