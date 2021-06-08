НАБУ попросило СБУ передати йому «плівки Медведчука»
- Автор:
- Олег Панфілович
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УНІАН
Національне антикорупційне бюро попросить Службу безпеки України надати записи розмов нібито за участю народного депутата «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука, які потрапили у ЗМІ, для вивчення.
Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник у коментарі журналісту hromadske під час форуму Zero Corruption Conference.
«Ми звернулися до СБУ з листом із проханням передати ці записи для того, щоб розглянути можливість їхнього використання. За нашою інформацією, саме вони —СБУ — робили записи відповідно до законодавства», — завив директор НАБУ.
Раніше ЗМІ публікували низку телефонних розмов Медведчука, зокрема — з експомічником президента Росії Владиславом Сурковим, нинішнім заступником голови Адміністрації президента Росії Дмитром Козаком та президентом оператора магістральних нафтопроводів Росії «Транснефть» Миколою Токарєвим.
- Напередодні видання Bihus.Info оприлюднило останню частину плівок нардепа та одного з лідерів ОПзЖ Віктора Медведчука. На них він влізає у перемовини Росії та України щодо газу, домовляється про поставки електрики в анексований Крим та лише трохи торкається питання полонених.
- Віктор Медведчук перебуває під домашнім арештом у справі про державну зраду. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію СБУ розповіла про третій епізод щодо Медведчука — повʼязаний з вербуванням українців, які їхали до Росії.
- 19 лютого РНБО ввела санкції проти 8 осіб (трьох українців, пʼятьох росіян) — серед них нардеп ОПзЖ Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко (за фінансування тероризму). Того ж дня РНБО доручила повернути в держвласність нафтопродуктопровід «Самара — Західний напрямок», який опинився у власності компанії з орбіти Медведчука. Сам нардеп заперечує свою причетність.