«Справи порушують за даними наших же аудитів». Кличко пояснив причини обшуків у комунальних підприємствах

Новини

Юлія Вебер / «Бабель»

Мер Києва Віталій Кличко вважає обшуки у комунальних підприємствах столиці безпідставними та спробою зруйнувати його репутацію.

Про це він розповів у інтервʼю «Радіо Свобода».

За його словами, минулого року столична влада провела майже 400 аудиторських перевірок комунальних підприємств і матеріали цих перевірок до правоохоронних органів. «І тепер вони порушують кримінальні провадження за результатами наших аудитів», — поскаржився Кличко.

Кажучи про звинувачення у несплаті податків, мер столиці заявив, що комунальні підприємства свої зобовʼязання виконали. «Дав завдання – перевірили – всі комунальні підприємства податки сплатили. А інформація в ЗМІ пішла як звинувачення комунальних підприємств. Вибачте, будь ласка, якщо питання є до підрядних чи субпідрядних організацій, що вони якимось чином не сплатили податки, кудись вивели кошти, то це питання до них. Моє завдання як мера – замовити продукт, обрати найменшу ціну, найкращу якість, отримати сервіс чи продукт. А всі інші питання – до підрядників», — заявив мер.

Також столичний голова пояснив, що обшуки відбуваються за вказівкою з Офісу президента. «Якщо є люди, які причетні до корупції, вони повинні нести відповідальність. Київ великий, але тим не менше люди одне одного знають. І правоохоронці також дають інформацію: нарада була в Офісі президента, де було поставлене завдання, чекайте гостей. Добре. Чекаємо», — пояснив Кличко.