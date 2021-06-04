Генпрокурор Венедіктова: Записи розмов Медведчука є у кримінальних провадженнях

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Опубліковані журналістами Bihus.Info записи телефонних розмов нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука є в кримінальних провадженнях проти нього.

Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова в ефірі «Право на владу», повідомляє Укрінформ.

«Так, звичайно вони є в кримінальних провадженнях. Ми зараз те, що чуємо в розслідуваннях Bihus.Info, там три епізоди», — сказала генпрокурор.

Венедіктова зазначила, що розслідування за епізодами, про які йдеться в плівках, почалися ще до публікації цих записів.

«По першому епізоду ви вже бачите людину в браслеті, тобто ми відреагували. Другий епізод — це труба. Рік тому ми сиділи і планували, як ми будемо рухатися по трубі, це велика системна робота. Ви плівки зараз почули, а працювати ми почали рік тому. Третій — це вугілля, там теж є провадження від квітня 2021 року. Чи буде результат? Сподіваюся, що буде», — наголосила Венедіктова.

Нагадаємо, журналісти Bihus.Info оприлюднили три частини записів телефонних розмов Медведчука. Останній — 31 травня, там йшлося про вугільні контракти та переговори з бойовиками і представниками уряду Росії.