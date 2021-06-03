Білорусь у відповідь на санкції скоротила персонал посольства США та заблокувала роботу агентства з міжнародного розвитку
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Wikipedia / Homoatrox
Міністерство закордонних справ Білорусі 3 червня у відповідь на санкції США, запроваджені проти білоруських компаній, оголосило про скорочення дипломатичного та адміністративно-технічного персоналу американської дипмісії.
Про це заявив прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз.
«Ми не можемо залишити без уваги цей недружній випад. Тому сьогодні в МЗС був викликаний тимчасовий повірений у справах США в Білорусі, якому оголошено про заходи у відповідь», — сказав він.
За словами Глаза, також МЗС вирішив посилити візові процедури та тимчасово обмежити роботу фахівців США в Білорусі.
«Нами також відкликано рішення про роботу в Білорусі Агентства США з міжнародного розвитку», — додав представник міністерства та запевнив, що Білорусь «не налаштована на ескалацію» і готова продовжувати контакти зі США «на принципах рівноправності і взаємної поваги».
Представник Держдепартаменту США Нед Прайс під час брифінгу підтвердив інформацію про обмеження з боку Білорусі та запевнив, що в США розчаровані рішенням білоруської влади, але поки не готують дії у відповідь.
«На жаль, білоруська влада довела наші відносини до цього безперервними репресіями проти своїх громадян, які посилюються, їхньою кульмінацією, звичайно, стало нещодавнє обурливе примусове перенаправлення літака Ryanair і арешт білоруського журналіста і його супутниці, які перебували на цьому літаку», — сказав Прайс.
За його словами, заходи наберуть чинність із 13 червня. Водночас посол США в Білорусі Джулі Фішер «продовжить підтримувати демократичні устремління білоруських громадян, співпрацювати з ними, включаючи лідерів демократичного руху, ЗМІ, представників громадянського суспільства, за межами Білорусі».
Зазначимо, США вирішили відновити санкції проти «Белнефтехим», «Нафтан», «Гродно азот», «Гродно химволокно», «Лакокраска» і «Полоцк стекловолокно».
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- Того ж дня білоруський провладний канал опублікував відео, на якому Протасевич говорить, що продовжує «співпрацювати зі слідством» і свідчить щодо організації протестів у Мінську. А 1 червня зʼявився новий уривок відео, де опозиціонер говорить, що його «просто підставили».
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