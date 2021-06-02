Прокуратура та ДФС обшукують офіс ще одного комунального підприємства Києва

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Пресслужба прокуратури Києва

Київська прокуратура спільно з Державною фіскальною службою проводить обшуки в столичному комунальному підприємстві «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (ГІОЦ).

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

У відомстві зазначили, що слідчі дії проводять в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом вчинення пособницьких дій в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За даними слідства, приватна компанія у період 2019—2020 років надавала телекомунікаційні послуги ГІОЦ. При цьому, додають у прокуратурі, компанія, використовуючи понад 10 млн гривень ГІОЦ, нібито замовляла ці послуги у підприємства з ознаками фіктивності.

У прокуратурі зазначають, що обшуки проводять для пошуку «первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень».

Комунальне підприємство ГІОЦ підпорядковується Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.