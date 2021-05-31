Bihus.Info опублікував нові «плівки Медведчука» про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу і переговори з бойовиками

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Журналісти Bihus.Info оприлюднили третю частину записів телефонних розмов нардепа «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука про вугільні контракти та переговори з бойовиками і представниками уряду РФ.

Від початку війни в 2014 році значна частина українського вугілля опинилась під контролем бойовиків. Попри те, що представники української влади запевняли, що купувати вугілля в них не будуть, Медведчук вів переговори з ватажком бойовиків «ДНР» Олександром Захарченком, «міністром оборони ДНР» Володимиром Кононовим та «омбудсменом ДНР» Дар’єю Морозовою.

На плівках чутно, як кум російського президента Володимира Путіна говорить заступнику глави уряду РФ Дмитру Козаку, що Україна буде купувати вугілля в бойовиків через фірму-посередник, після цього вона продаватиме вугілля «Центренерго».

Також Медведчук пропонував постачати вугілля до України «за бартером», наприклад, в обмін на продукти. Проте в Росії з такою пропозицією не погодилися, зауваживши, що людям потрібні гроші.

Окрім цього, Медведчук радив Кремлю припинити продаж свого вугілля, щоби шантажувати Україну. Згодом політик запевнив заступника голови російського уряду Дмитра Козака, що Україна готова платити, а возити готівку буде СБУ — «перший заступник голови СБУ». Перший транш відправили бойовикам 31 грудня 2014 року, а другий мав бути 5 січня.

Проте після надходження оплати за вугілля бойовики не відправили його в Україну, тому Медведчуку довелося просити Козака вплинути на них.

«По Донецьку відвантажили тільки 27 вагонів — це на 1,5 млн гривень. А по Луганську взагалі — навіть ще транспорт не замовили і нічого не відвантажували. Вони ж передоплату отримали 10 млн, по 5 млн, і ми ж збираємося завтра новий транш. А вугілля тільки на 1,5 млн дали. І то ці вагони ще навіть не пройшли цю… лінію розмежування. Тобто 27 вагонів відвантажили і все», — скаржився політик 4 січня 2015 року в телефонній розмові з заступником голови уряду РФ.

Зазначимо, після цієї розмови вугілля таки відправили в повному обсязі.

За даними Bihus.Info, Медведчук будував на постачанні вугілля власний бізнес. Зокрема, йдеться про дві компанії з Гонконгу, які раніше вже возили вугілля з Росії, але юридично причетність до них кума Путіна було складно довести, оскільки записані вони не на нього, — Arida Global Limited та Cortex Sales Limited. Посередництво на вугіллі, за підрахунками журналістів, принесло Медведчуку приблизно третину мільярда гривень.