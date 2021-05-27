Фіскальна служба обшукує комунальне підприємство, яке замовило будівництво Подільсько-Воскресенського мосту
- Автор:
- Олег Панфілович
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Державна фіскальна служба проводить обшуки комунальному підприємстві «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва».
Про це повідомляється на сторінці ДФС.
Кримінальне провадження розслідує ухилення від сплати податків під час будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро (Подільсько-Воскресенського мосту). Одна з компаній, яка будує міст, відображала в податковій звітності підрядні роботи від низки підприємств з ознаками фіктивності. Мета обшуків — вилучення фінансових документів.
- З 11 травня правоохоронці обшукують офіси кількох комунальних підприємств Києва — це повʼязано з «відкатами» і поборами в структурах Київської міської державної адміністрації (в столичній прокуратурі кажуть про збитки на 43 мільйони гривень). 12 травня обшукали будинок і квартиру колишньої дружини Артура Палатного — голови виконкому партії УДАР. 19 травня слідчі ДБР провели обшуки в двох департаментах КМДА через незаконну забудову в зоні Києво-Печерської лаври, а 21 травня прийшли в «Київтеплоенерго».
- Кличко назвав обшуки спробою тиску на київську владу. За його словами, за останні 10 днів провели понад 60 обшуків на комунальних підприємствах столиці та в структурних підрозділах КМДА. В Офісі президента слова мера вважають необґрунтованими.