Spiegel: Німецька влада поки не забороняє польоти з Мінська, щоб дати можливість опозиціонерам покинути Білорусь

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Влада Німеччини вирішила одразу не реалізовувати рішення саміту лідерів Європейського союзу щодо заборони білоруським компаніям літати в Євросоюз.

Про це повідомляє видання Spiegel з посиланням на джерела в німецькому уряді.

«Франція занадто поквапилася [країна призупинила дозвіл на польоти білоруської авіакомпанії «Белавіа»]. Ми хочемо дати білоруським опозиціонерам шанс полетіти», — говорить співрозмовник видання.

Spiegel зазначає, що рішення саміту ЄС поки залишається рекомендаційним. «Саміт ЄС вчора доручив Раді міністрів розробити правову основу для дій. Робота в цьому напрямку почалася сьогодні. Наша увага зосереджена на узгодженому європейському підході», — цитує видання офіційного представника Міністерства транспорту.

За даними Flightradar, як мінімум один рейс білоруської компанії «Белавіа» з Мінська 25 травня приземлився в Берліні.

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас, якого цитує AFP, водночас заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заплатить «гірку ціну» за примусову посадку літака Ryanair у Мінську.