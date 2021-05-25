Генсек НАТО і Управління ООН з прав людини вимагають звільнити Протасевича і його дівчину

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NATO North Atlantic Treaty / Flickr

Управління Верховного комісара ООН з прав людини і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг вимагають від влади Білорусі негайно звільнити затриманого засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу.

«Ми закликаємо до негайного звільнення Романа Протасевича і Софії Сапеги. Їм обом повинні дозволити продовжити свій шлях в Литву», — заявив в Женеві прессекретар управління ООН Руперт Колвілл.

Столтенберг крім заклику до звільнення знову нагадав про важливість термінового міжнародного розслідування небезпечної вимушеної посадки.

Звільнити Протасевича і Сапегу вимагає і британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.