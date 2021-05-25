Байден заявив, що білоруський опозиціонер Протасевич зняв відео під тиском. США готують санкції

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Президент США Джо Байден назвав примусову посадку літака Ryanair у Мінську порушенням норм міжнародного права, а захоплення журналіста Романа Протасевича — тиском на свободу преси і на нього самого як інакодумця.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Байден наголосив, що Протасевич, судячи з усього, зняв відео під примусом. Зазначимо, що на відео він говорить, що продовжує «співпрацювати зі слідством» і свідчить щодо організації протестів у Мінську влітку та восени 2020 року.

«Я приєднуюся до численних закликів до міжнародного розслідування, щоб встановити всі обставини справи. Я вітаю новину про те, що Європейський Союз закликав до цільових економічних санкцій та інших заходів і попросив мою команду розробити відповідні варіанти притягнення до відповідальності винних», — наголосив Байден.

Після цього радник з національної безпеки Джейк Салліван поговорив з лідером демократичної опозиції Білорусі Світланою Тихановською.

«Пан Салліван рішуче засудив нахабне і небезпечне заземлення 23 травня рейсу Ryanair між двома країнами-членами ЄС і подальше затримання журналіста Романа Протасевича», — розповіли в Білому домі.

Окрім цього, Салліван від імені США вимагає, аби в Білорусі провели вільні вибори під наглядом ОБСЄ, і наголосив, що Штати разом з ЄС будуть притягати до відповідальності режим Лукашенка.