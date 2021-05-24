Засновник NEXTA заявив, що редакція каналу отримала погрози після затримання Протасевича
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Засновник білоруського опозиційного Telegram-каналу NEXTA Степан Путило заявив, що після затримання у Мінську колишнього головного редактора каналу Романа Протасевича редакція отримала «безліч погроз».
Про це він повідомив у коментарі «РБК».
«Безліч погроз про те, що ми наступні, що бійтеся, що вас, може, в Білорусь не будуть відвозити, а відразу на місці пристрелять, що офіс підірвуть і так далі», — розповів Путило.
За його словами, редакція отримувала такі погрози і в серпні 2020 року, коли в Білорусі почалися масові протести проти режиму самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка. Але зараз, додає Путило, «ця хвиля повернулася». Водночас він каже, що редакція каналу «докладає всіх можливих зусиль, щоб мінімізувати ризики».
Також Путило розповів, що разом з Протасевичем обговорювали можливі загрози, в тому числі те, «що все-таки не варто літати над Білоруссю». «Навіть над дружніми Лукашенку країнами СНД це небезпечно», — наголосив опозиціонер.
Водночас він каже, що екстрена посадка літака у Мінську «стала повною несподіванкою». «Білорусь порушила всі можливі міжнародні норми, моральне право», — наголосив Путило.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- Через добу після затримання зʼявилося перше відео з Протасевичем, яке опублікував провладний Telegram-канал. У ньому він говорить, що перебуває у СІЗО в Мінську та «продовжує співпрацювати зі слідством».
- 24 травня влада Білорусі заявила, що лист із повідомленням про нібито мінування літака Ryanair, отримали від «солдат ХАМАСу». Сам рух заперечує причетність.
- Ryanair назвала інцидент «актом авіаційного піратства». Україна, Велика Британія і Литва припинили авіасполучення з Білоруссю. Велика Британія ввела персональні санкції проти білоруської влади (у списку 99 осіб), а Євросоюз заморозив інвестиційну допомогу для Білорусі на 3 млрд євро.
- Правозахисний центр «Вясна» визнав Протасевича політвʼязнем. КДБ Білорусі в листопаді 2020 року вніс Протасевича та засновника NEXTA Степана Путила до «списку осіб, причетних до терористичної діяльності». Протасевичу загрожує до 15 років позбавлення волі.