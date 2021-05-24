Засновник NEXTA заявив, що редакція каналу отримала погрози після затримання Протасевича

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Засновник білоруського опозиційного Telegram-каналу NEXTA Степан Путило заявив, що після затримання у Мінську колишнього головного редактора каналу Романа Протасевича редакція отримала «безліч погроз».

Про це він повідомив у коментарі «РБК».

«Безліч погроз про те, що ми наступні, що бійтеся, що вас, може, в Білорусь не будуть відвозити, а відразу на місці пристрелять, що офіс підірвуть і так далі», — розповів Путило.

За його словами, редакція отримувала такі погрози і в серпні 2020 року, коли в Білорусі почалися масові протести проти режиму самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка. Але зараз, додає Путило, «ця хвиля повернулася». Водночас він каже, що редакція каналу «докладає всіх можливих зусиль, щоб мінімізувати ризики».

Також Путило розповів, що разом з Протасевичем обговорювали можливі загрози, в тому числі те, «що все-таки не варто літати над Білоруссю». «Навіть над дружніми Лукашенку країнами СНД це небезпечно», — наголосив опозиціонер.

Водночас він каже, що екстрена посадка літака у Мінську «стала повною несподіванкою». «Білорусь порушила всі можливі міжнародні норми, моральне право», — наголосив Путило.