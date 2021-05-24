Україна повністю припиняє авіасполучення з Білоруссю. ICAO скликала термінове засідання
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Facebook / Fly UIA
Україна повністю припиняє авіасполучення з Білоруссю через примусову посадку пасажирського літака Ryanair в Мінську і затримання засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.
У коментарі Інтерфакс-Україна секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що всі рейси з України будуть летіти в обхід Білорусі.
За його словами, затримання білоруського опозиційного журналіста в Мінську — це відкритий виклик всьому демократичному світу і нахабне нехтування міжнародними нормами.
Рішення прийнято за дорученням президента.
Тим часом Міжнародна організація цивільної авіації (ІСАО) скликала на 27 травня термінове засідання, на якому будуть присутні 36 дипломатичних представників.
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