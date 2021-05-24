Силовики обшукують міськраду Кривого Рогу через тендерні закупівлі на 1,7 млрд гривень

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Державна фіскальна служба

Правоохоронці викрили незаконну схему із тендерними закупівлями у Криворізькій міській раді.

Про це повідомляється на сторінці Державної фіскальної служби.

Протягом 2018 — 2021 років через систему тендерних закупівель міськрада уклала договори з окремими товариствами на закупівлю товарів загальною вартістю понад 1,7 млрд гривень. Правоохоронці зʼясували, що ці компанії мають ознаки фіктивності, і за сприяння посадовців використовувалися для ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів. У міськраді тривають обшуки для виявлення та вилучення документів