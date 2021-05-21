КМДА заявила про новий обшук — правоохоронці прийшли на підприємство «Київбудреконструкція»

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Facebook / НАБУ

Група прокурорів та слідчих 21 травня провела обшук у приміщенні комунального підприємства «Київбудреконструкція».

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської держадміністрації (КМДА).

Правоохоронці провели обшук відповідно до ухвали Печерського райсуду Києва від 17 травня. Слідчі дії відбулися для «відшукування та вилучення документів за договірними відносинами на предмет шахрайства, легалізації (відмивання) майна та зловживання владою або службовим становищем».

Водночас, у КМДА зазначають, що на підприємстві раніше проводили перевірки, але жодних порушень не було встановлено. Окрім того, додають в адміністрації, підприємство неодноразово надавало документи на запит органів слідства та прокуратури.

Також, як повідомили в «Київбудреконструкції», по об’єктам/договорам, відносно яких проводиться перевірка у рамках кримінального провадження, роботи не виконувалися або лише розпочаті.