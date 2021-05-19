МЗС: Україна домовилася про «зелений коридор» для евакуації українців із сектора Гази, їх можуть вивезти протягом двох діб

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Majdi Fathi / NurPhoto via Getty Images

Україна домовилася про «зелений коридор» для евакуації українців із сектора Гази через Єгипет та організацію авіарейсу коштом держбюджету.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні уряду 19 травня.

«Ми вже домовилися з владою Ізраїлю та Палестинської автономії про «зелений коридор» для евакуації, уже опрацювали організаційні питання з владою Єгипту. І наразі на виконання доручення президента України ухвалено рішення про здійснення такої евакуації в найкоротші терміни», — розповів він.

За словами міністра, така евакуація відбудеться протягом 48 годин, якщо не станеться якихось форс-мажорних подій.

Також Кулеба уточнив, що українців вивезуть із сектора Гази на територію Єгипту, авіарейс організують коштом резервного фонду бюджету України.

Глава МЗС повідомив, що в секторі Гази нині перебувають орієнтовно 1 600 українців.

«З 1 600 громадян України 127 вже виявили бажання повернутися на Батьківщину, тобто бути евакуйованими», — додав він.

Окремо Кулеба зазначив, що також до посольства України з проханням про евакуацію звернулися громадяни Молдови, Білорусі та двох країн-членів ЄС, усіх охочих внесли у списки.