Головний санлікар Ляшко: Наступна партія вакцини Pfizer від COVAX очікується у червні
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Наступну партію вакцини Pfizer від коронавірусу в рамках глобального механізму COVAX можуть доставити в Україну після 7 червня.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час форуму «Україна 30. Цифровізація».
«Наступну поставку м-РНК вакцини в рамках глобальної ініціативи ми очікуємо на тижні з 7 червня», — сказав він.
Також Ляшко нагадав, що вранці 18 травня в Україну прибув перший літак із вакциною Pfizer з партії в 500 тисяч доз у рамках глобальної ініціативи COVAX.
За словами головного санлікаря, решта партії вакцини прибуде протягом тижня.
- Перша партія вакцини Pfizer (117 тисяч доз) у рамках COVAX прибула до України 16 квітня. Нею щепили персонал і мешканців будинків для літніх людей, правоохоронців і прикордонників. В Україну вже доставили 1 млн 215 тисяч доз вакцини компанії Sinovac, 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі та 367 тисяч через COVAX.
- До кінця травня очікується додатково 705 тисяч доз вакцин через COVAX. Наступна партія AstraZeneca прибуде 24—25 травня.