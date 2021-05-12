Дружина Медведчука заявила про повернення з чоловіком в Україну
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Дружина голови політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Оксана Марченко повідомила в своєму Instagram, що повернулася з Віктором Медведчуком додому в Україну.
«Перебуваючи на відпочинку за межами Києва, вчора ми дізналися, що в нашому будинку і офісі чоловіка — обшуки. Абсолютно даремне заняття. Якось недобре, знаючи, що ми у відʼїзді, прийшли ці люди [...] І так, ми, звичайно, повернулися додому», — написала вона.
Раніше Медведчук і сам заявив, що повернувся в Україну і не збирається переховуватися.
- 11 травня 2021 року СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписані підозри — вони стосуються трьох епізодів протиправної діяльності і співпраці з країною-агресором. Йдеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.
- ОПзЖ, як і у випадку із санкціями проти телеканалів Козака/Медведчука, знову заявила про «політичну помсту і розправу».
- Нардеп Тарас Козак знаходиться в Росії. Повертатися він не збирається.