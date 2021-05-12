Дружина Медведчука заявила про повернення з чоловіком в Україну

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Дружина голови політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Оксана Марченко повідомила в своєму Instagram, що повернулася з Віктором Медведчуком додому в Україну.

«Перебуваючи на відпочинку за межами Києва, вчора ми дізналися, що в нашому будинку і офісі чоловіка — обшуки. Абсолютно даремне заняття. Якось недобре, знаючи, що ми у відʼїзді, прийшли ці люди [...] І так, ми, звичайно, повернулися додому», — написала вона.

Раніше Медведчук і сам заявив, що повернувся в Україну і не збирається переховуватися.