У Росії порушили нову справу проти Навального. Засуджені за цією статтею не можуть балотуватися протягом п’яти років

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Слідчий комітет Росії порушив проти ув’язненого опозиціонера Олексія Навального та двох його соратників кримінальну справу за нібито «створення некомерційної організації, що посягає на особистість і права громадян».

Про це повідомили на сайті Навального.

Справу порушили 4 лютого за частиною 1 статті 239 Кримінального кодексу Росії. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Як зазначає «Медиазона», у травні 2020 року президент Росії Володимир Путін розширив список кримінальних статтей, засудженим за якими протягом пʼяти років не можна балотуватися на будь-які виборні посади. Цей список містить і частину 1 статті 239 КК РФ, за якою і звинувачують трьох опозиціонерів.