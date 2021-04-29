У Росії порушили нову справу проти Навального. Засуджені за цією статтею не можуть балотуватися протягом п’яти років
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Слідчий комітет Росії порушив проти ув’язненого опозиціонера Олексія Навального та двох його соратників кримінальну справу за нібито «створення некомерційної організації, що посягає на особистість і права громадян».
Про це повідомили на сайті Навального.
Справу порушили 4 лютого за частиною 1 статті 239 Кримінального кодексу Росії. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.
Як зазначає «Медиазона», у травні 2020 року президент Росії Володимир Путін розширив список кримінальних статтей, засудженим за якими протягом пʼяти років не можна балотуватися на будь-які виборні посади. Цей список містить і частину 1 статті 239 КК РФ, за якою і звинувачують трьох опозиціонерів.
- 2 лютого 2021 року суд виніс Навальному вирок у справі «Ів Роше». У нього був умовний термін (три з половиною роки), але суд вирішив змінити його на реальний, оскільки Навальний не зʼявлявся до Федеральної служби виконання покарань відмічатися як умовно засуджений. Адвокати політика наголошували, що він не приходив, тому що лікувався в Берліні після отруєння бойовою отрутою «Новачок». 20 лютого суд визнав Навального винним у другій справі.
- 20 квітня Навальний розповів про стан свого здоровʼя у вʼязниці. Він зазначив, що схожий на «скелет» і що ним можна «лякати дітей». 23 квітня Навальний заявив, що припиняє голодувати.
- 23 квітня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо Навального. Росія відмовилася її виконувати та звільняти Навального.