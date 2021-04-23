Україна отримала ще понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca — у рамках COVAX

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У пʼятницю, 23 квітня, в Україну доставили 367 200 доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca виробництва Південної Кореї у межах програми COVAX. Літак із вантажем приземлився в аеропорту «Київ». Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило у Facebook.

Препарат одразу розподілять по регіонах. Частину цієї партії залишать для вакцинації другою дозою тих, хто вже отримав першу дозу вакцини Covishield. Решту використають для першого щеплення людей віком від 65 років.

Перед цим міністр охорони здоровʼя Максим Степанов пояснював, що це вакцина AstraZeneca, яка зроблена на іншому майданчику — у Південній Кореї. Її в Україні зареєстрували 20 квітня.

«Це як анальгін, який виробляється на підприємстві в Києві або на іншому — у Харкові. Для пацієнтів немає різниці», — додав Степанов.

Нагадаємо, що у рамках COVAX Україна загалом отримає 16 мільйонів доз вакцин (цього вистачить для вакцинації 20% населення — 8 мільйонів українців). Це будуть препарати від AstraZeneca (23 квітня отримали 367 200 доз) і Pfizer (16 квітня отримали 117 тисяч доз).

Яка ефективність вакцини AstraZeneca?

У листопаді в компанії AstraZeneca повідомили, що під час випробувань перевірили два варіанти введення вакцини, які показали різну ефективність. У першому випадку добровольцям спочатку ввели половину дози вакцини, а за місяць — повну. Результат таких випробувань показав ефективність вакцини у 90%. У другому випадку добровольці обидва рази отримували повну дозу, ефективність такого методу — 62%. Отже, середня ефективність вакцини становить 70%.

Вакцини від AstraZeneca вважаються найбільш доступними для усього світу через низьку ціну та відносно прості умови зберігання.