До Навального допустили цивільних лікарів. Його просять припинити голодування
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Російського опозиціонера Олексія Навального оглянули лікарі.
Як пише Reuters, голова Альянсу лікарів і соратниця Навального Анастасія Васильєва повідомила, що звернеться до нього з проханням припинити голодування.
«Це вже перемога, ми цього все-таки домоглися, тому ми розуміємо, що треба вже припиняти голодування. Продовження вже буде небезпечним для його життя і здоровʼя. Ми написали таке звернення [із закликом припинити голодування]. Сподіваюся, до Олексія воно дійде завтра», — сказала вона.
Васильєва додала, що політика відвозили до лікарні у Володимирі 20 квітня, де його оглянули нефролог, невролог і нейрохірург. Висновок оголосять в пʼятницю, 23 квітня.
- У кінці березня Навальний в колонії заявив про розвиток хвороби та відсутність лікування. Він підозрює защемлення нерва, унаслідок якого втратив чутливість у нозі та не може нормально ходити, але адміністрація колонії надає йому лише знеболювальне.
- 31 березня Навальний оголосив голодування. Він вимагає від адміністрації колонії надати йому належну медичну допомогу. Уже 5 квітня політик заявив, що у нього може бути туберкульоз.
- 7 квітня адвокати Навального розповіли, що у політика на МРТ виявили дві грижі. Стан його здоровʼя погіршується щодня. В Amnesty International умови утримання порівнюють з тортурами.
- 19 квітня стало відомо, що Навального переводять з колонії в лікарню для засуджених. За час голодування він схуд на 8 кг, а з моменту увʼязнення — на 15 кг. Пізніше в листі Навальний розповів, що схожий на «скелета».
- 23 квітня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію щодо Навального. Росія відмовилася її виконувати і звільняти Навального.