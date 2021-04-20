«Мною можна лякати дітей»: Навальний розповів про стан здоров’я у в’язниці

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Російський опозиціонер Олексій Навальний розповів про стан свого здоров’я у в’язниці. Він зазначив, що схожий на «скелета».

Відповідний пост зробили на його сторінці в Instagram.

«Побачили б зараз мене — посміялися. Ходить, похитуючись, скелет по камері. В руках судова ухвала, згорнута в паперову трубку. Цією постановою скелет відчайдушно бʼє комарів, що сидять на стінах і стелі…. Мною зараз правда можна лякати дітей, які відмовляються їсти», — зазначив політик.

За його словами, на вихідних йому стало зле і політика госпіталізували в тюремну лікарню. Але перед цим спочатку провели кількагодинний обшук. Потім те саме зробили і в лікарні.

«А посміявся я, коли прочитав цитати світил медицини, що з таким рівнем калію, як у мене в аналізах, я повинен бути або в реанімації, або в труні. Ну вже ні, мене так просто не візьмеш. Після «Новачка» і калій не страшний», — написав Навальний.

Він також розповів, що мав п’ятихвилинну зустріч з адвокатом і подякував усім росіянам за підтримку. Його соратники анонсували акцію протесту по всій Росії на 21 квітня.

Водночас його речниця Кіра Ярмиш повідомила, що Навальному не проводять вітамінну терапію, як зазначили у Федеральній службі виконання покарань, а лише поставили одну крапельницю з глюкозою.