«Мною можна лякати дітей»: Навальний розповів про стан здоров’я у в’язниці
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Російський опозиціонер Олексій Навальний розповів про стан свого здоров’я у в’язниці. Він зазначив, що схожий на «скелета».
Відповідний пост зробили на його сторінці в Instagram.
«Побачили б зараз мене — посміялися. Ходить, похитуючись, скелет по камері. В руках судова ухвала, згорнута в паперову трубку. Цією постановою скелет відчайдушно бʼє комарів, що сидять на стінах і стелі…. Мною зараз правда можна лякати дітей, які відмовляються їсти», — зазначив політик.
За його словами, на вихідних йому стало зле і політика госпіталізували в тюремну лікарню. Але перед цим спочатку провели кількагодинний обшук. Потім те саме зробили і в лікарні.
«А посміявся я, коли прочитав цитати світил медицини, що з таким рівнем калію, як у мене в аналізах, я повинен бути або в реанімації, або в труні. Ну вже ні, мене так просто не візьмеш. Після «Новачка» і калій не страшний», — написав Навальний.
Він також розповів, що мав п’ятихвилинну зустріч з адвокатом і подякував усім росіянам за підтримку. Його соратники анонсували акцію протесту по всій Росії на 21 квітня.
Водночас його речниця Кіра Ярмиш повідомила, що Навальному не проводять вітамінну терапію, як зазначили у Федеральній службі виконання покарань, а лише поставили одну крапельницю з глюкозою.
- Навальний відбуває покарання в колонії № 2 в місті Покров. Він оголосив голодування 31 березня і відтоді схуд на 8 кг. Наприкінці березня політик заявив про розвиток хвороби та відсутність лікування. Він підозрює защемлення нерва, унаслідок якого втратив чутливість у нозі та не може нормально ходити, але адміністрація колонії надає йому лише знеболювальне.
- 7 квітня адвокати Навального розповіли, що у політика на МРТ виявили дві грижі. Його стан здоровʼя погіршується щодня. В Amnesty International умови утримання порівнюють з тортурами.
- Соратники Навального анонсували акції протесту в Росії на 21 квітня.
- Нагадаємо, суд виніс вирок Навальному 2 лютого 2021 року. У нього був умовний термін (три з половиною роки), але суд вирішив змінити його на реальний, оскільки Навальний не зʼявлявся до Федеральної служби виконання покарань відмічатися як умовно засуджений у справі «Ів Роше». Адвокати політика наголошували, що він не приходив, тому що лікувався в Берліні після отруєння бойовою отрутою «Новачок». 20 лютого суд визнав Навального винним у другій справі.