Байден поговорив із Путіним через російські війська біля кордонів України і запропонував зустріч

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Президент США Джо Байден 13 квітня вдруге поговорив телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним. Серед тем була, зокрема, стурбованість щодо раптового нарощування російської військової потужності в окупованому Криму і на кордонах України. Байден закликав Росію знизити напруженість.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Президент США також підкреслив непохитну підтримку Штатів суверенітету і територіальної цілісності України.

Окремо Байден дав зрозуміти Путіну, що Сполучені Штати будуть діяти рішуче на захист своїх національних інтересів у відповідь на дії Росії, такі як кібератаки і втручання у вибори.

Також Байден підтвердив свою мету побудувати стабільні та передбачувані відносини з Росією і запропонував у найближчі місяці зустріч на вищому рівні у третій країні — «для обговорення всього спектру проблем, що стоять перед США і Росією».

Першим про цю розмову повідомив Білий дім й пресслужба Кремля підтвердила, що ініціатором розмови виступила американська сторона. Зазначимо, що у російському переказі бесіди не згадується стурбованість Байдена з приводу російських військ на кордоні, а загострення на Донбасі названо «внутрішньоукраїнською кризою».

Нагадаємо, що перша розмова Байдена та Путіна відбулася 26 січня. Тоді Байден також наголошував на підтримці суверенітету України. Перша розмова американського лідера із президентом України Володимиром Зеленським відбулась нещодавно — 2 квітня, на тлі нарощування військ та ескалації на Донбасі.