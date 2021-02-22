США анонсували «рішучі заходи» проти збройних сил Мʼянми, які вчинили у країні переворот

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Nik Shuliahin / Unsplash

У США пообіцяли «рішучі заходи» щодо причетних до розгону протестів у Мʼянмі.

Про це написав на своїй сторінці у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Сполучені Штати будуть продовжувати вживати рішучих заходів проти тих, хто чинить насильство проти народу Бірми, оскільки вони вимагають відновлення свого демократично обраного уряду», — заявив він.

Також Блінкен запевнив, що США підтримують народ Бірми.

До того ж «смертоносне насильство» щодо протестувальників засудив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

«Застосування смертоносної сили, залякування і переслідування мирних демонстрантів неприпустимі. Кожен має право на мирні зібрання. Я закликаю всі сторони поважати результати виборів і повернутися до цивільного правління», — наголосив він у Twitter.