Ексгенпрокурор Кравченко сам надрукував наказ про своє відрядження за кордон. А на засідання ПАРЄ взагалі кликали не його

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Руслан Кравченко / Telegram

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко вчинив дисциплінарний проступок, порушив багато відомчих інструкцій, коли самовільно оформив собі відрядження. Лише за це його мали б звільнити з органів прокуратури.

Такого висновку дійшли в Офісі генпрокурора за результатами службового розслідування, розповів журналістам в. о. генпрокурора Антон Ковальський, передає «Бабель».

Він пояснив, що при цьому він звільнив Кравченка за заявою, а не в результаті службового розслідування, бо «українське суспільство не мало бажання чекати КДКП і офіційних процедур звільнення». До того ж тоді процес затягнувся би на кілька місяців, а результат був би той самий.

Згідно з розслідуванням, Кравченко не використовував машини Офісу генпрокурора, коли 14 вересня виїжджав з України. А за день до цього Кравченко відмовився від державної охорони.

Ввечері 12 вересня він запросив до себе начальницю Управління державної охорони Офісу генерального прокурора і попросив у неї гербову печатку ОГП, яку залишив у себе на вихідні, хоча вона має весь час перебувати у начальника Управління держохорони. Наступні два дні Кравченко був на роботі.

Наказ про відрядження, як свідчить розслідування, Кравченко написав і роздрукував сам, бо жоден співробітник ОГП не роздруковував такий документ. Кравченко його ж і підписав, і сам поставив ту печатку, яку залишив собі.

На питання про те, чи запрошували Кравченка взяти участь у засіданні ПАРЄ, Ковальський розповів, що насправді в ОГП приходило запрошення на ПАРЄ, але на імʼя заступника генпрокурора Віктора Логачова. І тоді міжнародний департамент відповів, що від України ніхто не братиме участі, бо Логачов був зайнятий. І саме цим запрошенням скористався Кравченко для виїзду у «службове відрядження».

«Тому службове розслідування закінчено і констатовано факт, що він використав безпідставно запрошення іноземної держави для виїзду за кордон», — сказав Ковальський.

Вже 14 вересня, за його словами, коли почали з’являтися відео з заявами Кравченка, в кабінеті знайшли гербову печатку і конверт з наказом про відрядження.

Ковальський також повідомив, що після того як його призначили в. о. генпрокурора, Кравченко написав йому повідомлення, що буде звільнятися з органів прокуратури.

Звільнення Руслана Кравченка

Руслан Кравченко був генпрокурором з червня 2025 року. 15 вересня цього року Зеленський звільнив його після того, як тоді ще генпрокурор підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу та людині, близькій до голови САП Олександра Клименка. При цьому в Офісі генпрокурора офіційно заявили, що інформація про підозру Кривоносу не відповідає дійсності.

Ці підозри Кравченко підписав після того, як 4 вересня НАБУ та САП опублікували розслідування про «кришування» шахрайських кол-центрів, яке, за версією слідства, очолював посадовець Офісу генпрокурора. На записах у цій справі фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024-го до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко.

У день, коли Кравченко оголосив про підозру Кривоносу та близькій людині Клименка, медіа написали, що тодішній генпрокурор утік за кордон. Сам він казав, що поїхав у відрядження. Це відрядження завершилося 18 вересня, однак він так і не повернувся на роботу, хоча попри звільнення з посади продовжував перебувати у статусі звичайного прокурора. Це дало юридичну підставу остаточно звільнити його з прокуратури. 17 вересня в. о. генерального прокурора став Антон Ковальський, який раніше був керівником Хмельницької обласної прокуратури.

У жовтні до Австрії поїхали журналісти «Української правди», аби знайти там Кравченка. Їх затримали австрійські правоохоронці за підозрою в шпигунстві, але згодом відпустили. Самі журналісти впевнені, що затримання організував сам Кравченко, і розповіли, хто допоміг йому сховатись.