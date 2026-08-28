Reuters: США запроваджують нові санкції проти компаній, повʼязаних з Іраном

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США запроваджують нові санкції проти компаній, повʼязаних з Іраном, а також проти однієї людини.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

За даними Reuters, США планують позбавити доступу до американської фінансової системи філію єгипетського банку Banque Misr в ОАЕ через роботу з Іраном. Однак поки рішення остаточно не затвердили.

Водночас сьогодні Мінфін США вже офіційно запровадив санкції проти компанії з Гонконгу та однієї людини, пов’язаної з іранським Bank Melli.

Axios із посиланням на джерела 26 серпня писав, що Вашингтон наразі не планує нових ударів по Ірану. Натомість США зосередяться на посиленні санкцій, а також продовжать блокаду Ормузької протоки.

Що передувало

18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Але 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.

Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння більше не діє. Уже 10 липня він повідомив, що Іран попросив продовжити мирні переговори. За його словами, США погодилися, але наголосили, що перемирʼя закінчилося.

24 липня Трамп оголосив про припинення ударів по іранських цілях. WSJ писав, що це може бути повʼязано з дефіцитом запасів американських ракет для ППО. Перед цим США майже два тижні щодня били по Ірану, а Тегеран заявив, що припиняє операції у відповідь, бо його стратегія полягала лише у «дзеркальних діях».

27 липня Трамп сказав Axios, що Вашингтон і Тегеран ведуть «дуже глибокі переговори». Водночас він попередив: якщо дипломатія не спрацює, США знову вдадуться до жорстких військових дій. Уночі 30 липня, після майже тижневої паузи, американські військові завдали серії ударів по Ірану. Але 17 серпня Al Arabiya писала, що Іран та США все-таки погодились продовжити 60-денне перемирʼя.