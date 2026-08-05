Axios: США та Іран можуть вже сьогодні оголосити про нову угоду стосовно відновлення судноплавства в Ормузькій протоці

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США, Іран та Оман можуть сьогодні оголосили про укладення тимчасової угоди про відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це пише Axios із посиланням на два регіональні джерела й одного американського посадовця.

Тимчасова угода має відновити припинення вогню між США та Іраном і перезапустити переговори про ядерну угоду. Документ, який зараз обговорюють, задовольнить деякі вимоги Ірану про посилення контролю над судноплавством у Ормузькій протоці. За інформацією двох регіональних джерел, тимчасове перемирʼя запровадять на 60 днів, а надалі його можуть продовжити.

У цей період судна, які прямуватимуть до Перської затоки, будуть проходити через іранські води, а ті, що виходитимуть у напрямку Аравійського моря, — через води Оману за погодженням з Іраном. Також впродовж цих 60 днів не будуть стягувати жодних мит чи зборів.

За даними регіональних джерел, у переговорах брали участь офіційні особи з Катару, Пакистану та Саудівської Аравії. Впродовж останніх днів відбулося кілька телефонних розмов між посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом, міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі та міністром закордонних справ Оману Бадром аль Бусаїді.

Американський посадовець повідомив, що іранське керівництво затвердило угоду 4 серпня.

Що передувало

18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Але 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.

Тоді Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння більше не діє. Уже 10 липня він повідомив, що Іран попросив продовжити мирні переговори. За його словами, США погодилися, але наголосили, що перемирʼя закінчилося.

21 липня Аxios із посиланням на джерела писало, що Адміністрація президента США розглядає 10-денне перемирʼя між США та Іраном. Водночас Вашингтон продовжує нарощувати військову присутність на Близькому Сході, готуючись розширити бойові дії.

24 липня Дональд Трамп оголосив про припинення ударів по іранських цілях. WSJ писав, що це може бути повʼязано з дефіцитом запасів американських ракет для ППО. Перед цим США майже два тижні щодня били по Ірану, а Тегеран заявив, що припиняє операції у відповідь, бо його стратегія полягала лише у «дзеркальних діях».

У понеділок, 27 липня, Трамп сказав Axios, що Вашингтон і Тегеран ведуть «дуже глибокі переговори». Водночас він попередив: якщо дипломатія не спрацює, США знову вдадуться до жорстких військових дій.

Уночі 30 липня американські військові завдали серії ударів по Ірану після майже тижневої паузи. Там заявили, що це «потужна відповідь» на спробу Ірану напередодні завдати ракетного удару по американських військах на Близькому Сході.