Reuters: США використали «майже всі» свої запаси ракет ATACMS і PrSM від початку війни з Іраном

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Армія США використала «майже всі» свої високоточні ракети під час пʼятимісячної війни з Іраном. Це ракетні системи ATACMS та ударні ракети PrSM.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Раніше у Збройних силах США не висвітлювали, скільки витратили таких ракет у війні з Іраном. Журналісти уточнюють, що далекобійні боєприпаси є важливою складовою американського арсеналу, бо дозволяють завдавати точних ударів з безпечної відстані. Джерела не повідомили, скільки саме ракет кожного типу залишилося у США.

Троє співрозмовників, обізнані із ситуацією, вважають, що скорочення запасів ракет може обмежити здатність США стримувати своїх потенційних противників, зокрема Росію і Китай. Четверте джерело сказало, що Центральне командування США, яке відповідає за американські війська на Близькому Сході, майже повністю вичерпало запаси наземних ракет.

У Білому домі на запитання журналістів відповіли так: «Країна має значно більше боєприпасів, ніж будь-яка інша країна у світі, і набагато більше, ніж потрібно». У звіті Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) сказано, що запаси ракет PrSM у США спочатку були невеликими, оскільки це доволі новий вид боєприпасів. Однак американські військові замовили велику кількість цих ракет на 2027 рік.

Крім цього, з лютого по липень цього року армія США втратила приблизно 65% ракет-перехоплювачів для Patriot, а кількість балістичних ракет-перехоплювачів THAAD була щонайменше на 38% меншою, ніж на початку війни з Іраном. Співрозмовники журналістів сказали, що ці цифри відповідають внутрішнім даним США.

Що передувало

18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Але 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.

Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння більше не діє. Уже 10 липня він повідомив, що Іран попросив продовжити мирні переговори. За його словами, США погодилися, але наголосили, що перемирʼя закінчилося.

21 липня Аxios із посиланням на джерела писало, що Адміністрація президента США розглядає 10-денне перемирʼя між США та Іраном. Водночас Вашингтон продовжує нарощувати військову присутність на Близькому Сході, готуючись розширити бойові дії.

24 липня Дональд Трамп оголосив про припинення ударів по іранських цілях. WSJ писав, що це може бути повʼязано з дефіцитом запасів американських ракет для ППО. Перед цим США майже два тижні щодня били по Ірану, а Тегеран заявив, що припиняє операції у відповідь, бо його стратегія полягала лише у «дзеркальних діях».

27 липня Трамп сказав Axios, що Вашингтон і Тегеран ведуть «дуже глибокі переговори». Водночас він попередив: якщо дипломатія не спрацює, США знову вдадуться до жорстких військових дій.

Уночі 30 липня американські військові завдали серії ударів по Ірану після майже тижневої паузи. Там заявили, що це «потужна відповідь» на спробу Ірану напередодні завдати ракетного удару по американських військах на Близькому Сході.