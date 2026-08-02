Трамп знову відклав масований удар по Ірану та очікує швидкого укладення угоди

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Президент США Дональд Трамп заявив, що погодився відкласти масований удар по Ірану на прохання Тегерану та інших країн Близького Сходу, якщо вдасться швидко укласти мирну угоду.

Про це 2 серпня він написав у себе в Truth Social.

«США повністю готові до дій проти Ісламської Республіки Іран, застосовуючи такі масштаби військового тиску, сили та могутності, яких не бачили з часів Другої світової війни. Попри це, Іран та інші країни Близького Сходу щойно звернулися до нас із проханням утриматися від будь-якого нападу, оскільки досягнуто згоди щодо основних положень угоди», — ідеться у заяві Трампа.

За його словами, угода передбачатиме негайне та повне відкриття Ормузької протоки та усунення ядерної загрози з боку Ірану. Якщо її вдасться швидко укласти, то США не завдаватимуть нових ударів по Ірану, додав президент США.

«З огляду на це прохання я погодився — заради майбутнього блага світу, а також виживання успішного і процвітаючого Ірану — скасувати удар за умови, що ми зможемо швидко укласти угоду», — написав Трамп.

Він зазначив, що до цього зобовʼязання приєднується Ізраїль, але офіційно ізраїльська сторона це не підтвердила.

Перед цим WSJ з посиланням на американські офіційні джерела писав, що Трамп віддав наказ про нові масовані атаки на Іран, які мали б розпочатися вже цими вихідними й тривати кілька днів.

Джерела CBS News уточнювали, що нові удари, до яких мали залучити Ізраїль, планували по електростанціях і нафтопереробних заводах.

Після цих повідомлень Іран застеріг США від «авантюрних дій» і пообіцяв рішучу відповідь на нові удари. Зокрема, іранці пригрозили завдати ударів по нафтових родовищах Саудівської Аравії та ОАЕ, а також по газових родовищах Катару й Ізраїлю.

Що передувало

18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Але 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.

Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння більше не діє. Уже 10 липня Трамп повідомив, що Іран попросив продовжити мирні переговори. За його словами, США погодилися, але наголосили, що перемирʼя закінчилося.

21 липня Аxios із посиланням на джерела писало, що Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає 10-денне перемирʼя між США та Іраном. Водночас Вашингтон продовжує нарощувати військову присутність на Близькому Сході, готуючись розширити бойові дії.

24 липня Дональд Трамп оголосив про припинення ударів по іранських цілях. WSJ писав, що це може бути повʼязано з дефіцитом запасів американських ракет для ППО. Перед цим США майже два тижні щодня били по Ірану, а Тегеран заявив, що припиняє операції у відповідь, бо його стратегія полягала лише у «дзеркальних діях».

У понеділок, 27 липня, Трамп сказав Axios, що Вашингтон і Тегеран ведуть «дуже глибокі переговори». Водночас він попередив: якщо дипломатія не спрацює, США знову вдадуться до жорстких військових дій.

Уночі 30 липня американські військові завдали серії ударів по Ірану після майже тижневої паузи. Там заявили, що це «потужна відповідь» на спробу Ірану напередодні завдати ракетного удару по американських військах на Близькому Сході.