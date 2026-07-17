Уряд призначив Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони, а Сибігу — тимчасовим виконувачем обов’язків глави МЗС

Новини

Уряд призначив Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони та Андрія Сибігу — тимчасовим виконувачем обов’язків міністра закордонних справ.

Про це написав премʼєр-міністр України Сергій Корецький.

Вчора президент Володимир Зеленський доручив Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони. До цього він був виконувачем обовʼязків керівника СБУ після того, як 5 січня Василь Малюк подав у відставку. Також Євгеній Хмара очолював Центр спецоперацій «А» СБУ. Андрій Сибіга і до цього був міністром закордонних справ — з вересня 2024 року.

Зміни в уряді та протести

Зеленський 12 липня повідомив про відставку премʼєр-міністерки Юлії Свириденко та анонсував, що склад уряду та керівництво правоохоронних органів оновлять. А 14 липня Рада звільнила Свириденко з посади.

Уже 15 липня міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що йде з посади. Це спричинило хвилю протестів 16 липня. Учасники зібрались у Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Рівному, Черкасах, Миколаєві, Чернігові та Івано-Франківську. Також протести продовжать і сьогодні.

Тоді ж Федоров під час розмови з журналістами розповів про конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським, який буцімто висунув Федорову ультиматум і блокував ініціативи Міноборони. Водночас Зеленський на брифінгу заявив, що Федоров і Сирський не змогли домовитися, а конфлікт між ними був «системним».

Цього ж дня 289 депутатів проголосували за те, щоб призначити Корецького на посаду премʼєр-міністра України. До цього Корецький був головою правління «Нафтогазу», яке очолив у 2025 році.

Після цього Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду премʼєра Сергія Корецького, крім міністра оборони та міністра закордонних справ. Ігорю Клименку, який був головою МВС і про якого медіа писали, що він стане новим міністром оборони, сьогодні Зеленський запропонував посаду секретаря РНБО.