«Ідеологія українського націоналіста». Навроцький закликав заборонити в Польщі червоно-чорний прапор

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Президент Кароль Навроцький закликав на законодавчому рівні заборонити в Польщі червоно-чорний прапор Української повстанської армії (УПА), бо в цих кольорах нібито втілена «вся ідеологія українського націоналіста».

Про це Навроцький сказав під час заходів зі вшанування Волинської трагедії у селі Радруж, що неподалік кордону з Україною, передає RMF24.

«Я зроблю все, щоб цього прапора не було в Польщі. Вірю, що польський парламент ухвалить закон, адже це прапор Blut und Boden. Саме в цьому сенс цього прапора, і в ньому втілилася та й сьогодні втілюється вся ідеологія українського націоналіста, який убивав польських жінок і дітей», — сказав польський президент.

Він також підкреслив, що поляки звинувачують не весь український народ, а «бандерівську ідеологію тих, хто вбивав і хто у XXI столітті використовує червоний і чорний кольори».

Навроцький заявив, що смерть однієї із жертв у місті Радруж, 14-річної польської дівчини Ядвіги, — це «така сама смерть, як смерті 14-річних українців зараз від рук росіян».

«Бо тим, хто говорить про сучасну геополітику [...], хочу нагадати, що смерть 14-річної Ядвіги Романик — з точки зору її больового порогу, того, що пережили її батьки, з точки зору того, що вона відчувала в серці, коли її вбили українські націоналісти, — це та сама смерть, яку сьогодні переживають 14-річні українці від рук бандитів з Росії», — сказав Навроцький.

Погіршення відносин України та Польщі

26 травня Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». У документі зазначено, що це зробили «для відновлення історичних традицій національного війська».

Це рішення українського президента викликало обурення в поляків. А 19 червня чинний президент Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі, якою його нагородив експрезидент Польщі Анджей Дуда. Зеленський згодом відправив свій орден у Польщу «Новою поштою».

Після цього від ордена відмовились три колишні українські президенти: Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, а також інші українські високопосадовці. Крім того, від Золотого Хреста Заслуги відмовився колишній депутат польського Сейму Пйотр Фоглер.

Водночас польські політики почали відмовлятися від українських державних нагород. Зокрема, про таке рішення заявили ексміністр оборони Польщі Маріуш Блащак і колишній польський премʼєр Ярослав Качинський. А експремʼєр Польщі Матеуш Моравецький «на знак протесту» передав український орден Ярослава Мудрого до Музею памʼяті жертв Волинської трагедії в польському Холмі.

3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі зі своїм польським колегою Радославом Сікорським запропонував Польщі «пакет антикризових кроків» для врегулювання відносин між країнами. Ідеться про консультації між МЗС, зустріч істориків, які вивчають Другу світову війну, і залучення до діалогу релігійних лідерів країн.