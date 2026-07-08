Зеленський зустрівся з президентом Польщі Навроцьким — уперше після конфлікту через УПА

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Офіс президента

На полях саміту НАТО в Анкарі президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Це їхня перша відома комунікація після того, як Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла — найвищої нагороди Польщі — за те, що український президент присвоїв почесне найменування «імені Героїв УПА» підрозділу Сил спецоперацій.

Про зустріч повідомили в Офісі президента. Також про неї Навроцький розповів на пресконференції.

Зустріч тривала понад годину. Зеленський каже, що обидва президенти мають однакову позицію: партнерство між двома країнами та народами — це спільний пріоритет. Вони домовились продовжити діалог.

Навроцький назвав зустріч конструктивною. Він заявив, що останнім часом між країнами було дуже багато напруги, але сусідам важливо мати канали для діалогу. Також він зазначив, що абсолютно точно Росія залишається головною загрозою як для України, так і для Польщі.

Глава Польщі повідомив, що сказав Зеленському, що питання УПА «не є предметом перемовин» для поляків. Польща розраховує на розуміння України, що «бандерівський прапор обмежує майбутнє України у форматі ЄС». Проте невирішені питання не мають закривати шлях діалогу в питаннях, що зближують дві країни.

Погіршення відносин України та Польщі

26 травня Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». У документі зазначено, що це зробили «для відновлення історичних традицій національного війська».

Це рішення українського президента викликало обурення в поляків. А 19 червня чинний президент Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі, якою його нагородив експрезидент Польщі Анджей Дуда. Зеленський згодом відправив свій орден у Польщу «Новою поштою».

Після цього від ордена відмовились три колишні українські президенти: Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, а також інші українські високопосадовці. Крім того, від Золотого Хреста Заслуги відмовився колишній депутат польського Сейму Пйотр Фоглер.

Водночас польські політики почали відмовлятися від українських державних нагород. Зокрема, про таке рішення заявили ексміністр оборони Польщі Маріуш Блащак і колишній польський премʼєр Ярослав Качинський. А експремʼєр Польщі Матеуш Моравецький «на знак протесту» передав український орден Ярослава Мудрого до Музею памʼяті жертв Волинської трагедії в польському Холмі.

3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі зі своїм польським колегою Радославом Сікорським запропонував Польщі «пакет антикризових кроків» для врегулювання відносин між країнами. Ідеться про консультації між МЗС, зустріч істориків, які вивчають Другу світову війну, і залучення до діалогу релігійних лідерів країн.