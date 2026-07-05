Лідер польської опозиції Качинський написав листа про Україну до своєї партії. Закликає блокувати вступ до ЄС, поки в Україні є «культ Бандери»

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Лідер головної польської опозиційної партії «Право і справедливість», експремʼєр-міністр Ярослав Качинський написав листа до членів партії щодо позиції по Україні. Він закликав використати всі доступні засоби сьогодні, щоб заблокувати дії уряду Дональда Туска, спрямовані на інтеграцію України з Європейським Союзом «на привілейованих умовах».

Про це пише Polsat News, чиї журналісти ознайомилися з листом.

Качинський пише, що Україна «з її культом Бандери та інших злочинців, з її прославлянням УПА та ОУН не вступить до Європейського Союзу». Він наголошує, що якщо «Право і справедливість» переможе на парламентських виборах, то не дозволить цьому статися.

Також політик пише, що з моменту, коли Росія розпочала війну проти України, Польща та поляки «стояли на боці правди, на боці незалежності та територіальної цілісності України», і уряд «Права і справедливості» в 2022 році зробив величезний внесок у порятунок України від розпаду. Також він зазначає, що з 1991 року Польща зробила багато чого, аби тягар минулого не обтяжував польсько-українські відносини.

Проте, за словами Качинського, з 2023 року, коли до влади прийшов уряд Дональда Туска, в двосторонніх відносинах стала домінувати модель «підпорядкування Польщі інтересам, або навіть примхам України», що «диктують Туску з Берліну».

Лідер польської опозиції заявляє, що Польща не має наміру перешкоджати Україні в розбудові власної ідентичності, проте також «у власних інтересах, але й в інтересах європейських країн, а більше того, в інтересах усієї християнської цивілізації, не може допустити в цю спільноту бандеризму — однієї з найзлочинніших та найнелюдськіших ідеологій, яка сьогодні [...] має будувати свідомість української нації».

Погіршення відносин України та Польщі

26 травня Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». У документі зазначено, що це зробили «для відновлення історичних традицій національного війська».

Це рішення українського президента викликало обурення в поляків. А 19 червня чинний президент Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі, якою його нагородив експрезидент Польщі Анджей Дуда. Зеленський згодом відправив свій орден у Польщу «Новою поштою».

Після цього від ордена відмовились три колишні українські президенти: Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, а також інші українські високопосадовці. Крім того, від Золотого Хреста Заслуги відмовився колишній депутат польського Сейму Пйотр Фоглер.

Водночас польські політики почали відмовлятися від українських державних нагород. Зокрема, про таке рішення заявили ексміністр оборони Польщі Маріуш Блащак і колишній польський премʼєр Ярослав Качинський. А експремʼєр Польщі Матеуш Моравецький «на знак протесту» передав український орден Ярослава Мудрого до Музею памʼяті жертв Волинської трагедії в польському Холмі.

3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі зі своїм польським колегою Радославом Сікорським запропонував Польщі «пакет антикризових кроків» для врегулювання відносин між країнами. Ідеться про консультації між МЗС, зустріч істориків, які вивчають Другу світову війну, та залучення до діалогу релігійних лідерів країн.