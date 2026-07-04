Росія готує провокацію для підриву відносин Польщі та України — завтра опублікують «документи» про Волинську трагедію

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Росія посилила інформаційні операції, щоб зіпсувати і так напружені відносини між поляками та українцями. У Польщі вже помітили активність російських ботів, а 5 липня ФСБ може опублікувати фальшиві документи про Волинську трагедію, аби спровокувати новий конфлікт.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк заявив, що Росія використовує ферми тролів, мережі ботів та інші інструменти інформаційної війни. Вони поширюють маніпулятивні дописи та спекуляції навколо історичних тем, щоб посварити поляків і українців.

Раніше польські правоохоронці вже фіксували спроби Росії організовувати та фінансувати заходи для дестабілізації ситуації у країні.

Крім того, у ЦПД попередили про нову провокацію ФСБ. За їхніми даними, 5 липня російська спецслужба планує оприлюднити підроблені документи про події Другої світової війни, а саме — про Волинську трагедію. Після цього російські державні медіа та мережі ботів мають активно поширювати цю інформацію.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що директор російської ФСБ Олександр Бортніков наразі особисто відповідає за російські інформаційні операції, які націлені на розкол між Польщею та Україною.

Погіршення відносин України та Польщі

26 травня Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». У документі зазначено, що це зробили «для відновлення історичних традицій національного війська».

Це рішення українського президента викликало обурення в поляків. А 19 червня чинний президент Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі, якою його нагородив експрезидент Польщі Анджей Дуда. Зеленський згодом відправив свій орден у Польщу «Новою поштою».

Після цього від ордена відмовились три колишні українські президенти: Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, а також інші українські високпосадовці. Крім того, від Золотого Хреста Заслуги відмовився колишній депутат польського Сейму Пйотр Фоглер.

Водночас польські політики почали відмовлятися від українських державних нагород. Зокрема, про таке рішення заявили ексміністр оборони Польщі Маріуш Блащак і колишній польський премʼєр Ярослав Качинський. А експремʼєр Польщі Матеуш Моравецький «на знак протесту» передав український орден Ярослава Мудрого до Музею памʼяті жертв Волинської трагедії в польському Холмі.

3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі зі своїм польським колегою Радославом Сікорським запропонував Польщі «пакет антикризових кроків» для врегулювання відносин між країнами. Ідеться про консультації між МЗС, зустріч істориків, які вивчають Другу світову війну та залучення до діалогу релігійних лідерів країн.