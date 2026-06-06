США збили іранські дрони й ракети над Ормузькою протокою і Кувейтом. У відповідь вдарили по радарах в Ірані

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Американські війська 5 червня перехопили кілька іранських балістичних ракет і безпілотників, які Іран запустив у напрямку Ормузької протоки та сусідніх країн Перської затоки.

Про це повідомило Центральне командування США.

За їхніми словами, спочатку військові США збили чотири іранські ударні дрони над Ормузькою протокою, які становили «безпосередню загрозу для морського судноплавства в регіоні». А за кілька годин Іран випустив сім балістичних ракет у напрямку Кувейту та Бахрейну — шість начебто перехопили, одна ракета не досягла цілі.

У Центральному командуванні США кажуть, що постраждалих серед американських військових немає, а заяви Ірану про пошкодження штабу 5 флоту США в Бахрейні є неправдивими.

Водночас іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявляв, що у відповідь на удари США обстріляв ракетами американські бази в Бахрейні та Кувейті та чотири танкери, які намагалися перетнути Ормузьку протоку без дозволу Ірану.

Американські війська у відповідь завдали удару по іранських берегових радіолокаційних станціях у Горуку та на острові Кешм, «щоб запобігти подальшим морським атакам».

Протягом останніх тижнів США та Іран періодично обмінюються ударами, проте жодна зі сторін при цьому не заявляє про порушення режиму припинення вогню — він продовжує діяти. Зокрема, 3 червня іранські дрони вдарили по аеропорту в Кувейті, через що загинула одна людина та призупинили комерційні рейси. В Ірані казали, що били по американській базі в Кувейті.

У звʼязку із загостренням конфлікту на Близькому Сході під час перемовин між Тегераном і Вашингтоном ціни на нафту знову виросли.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни, де розташовані бази США, та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

21 квітня Трамп написав, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії. Попри це 8 травня Іран звинуватив США в порушенні режиму припинення вогню через атаку на два судна в Ормузькій протоці та удари по цивільних районах.

Пізніше Тегеран передав Вашингтону нові пропозиції стосовно завершення війни, проте вони містили пункти, які раніше відхиляв Трамп. Після цього зʼявилась інформація, що США та Ізраїль готуються відновити удари по Ірану, проте Трамп сказав, що відкладає цю ідею. Іран зреагував і пригрозив розширити війну за межі Близького Сходу, якщо США відновлять атаки.