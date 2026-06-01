BBC: Іран пошкодив щонайменше 20 військових об’єктів США на Близькому Сході

Новини

Getty Images / «Бабель»

З кінця лютого Іран поцілив у щонайменше 20 американських військових об’єктів у восьми країнах Близького Сходу.

Про це свідчать супутникові знімки та відео, які проаналізувала BBC.

За даними журналістів, під атаки потрапили американські та спільні військові об’єкти в Саудівській Аравії, ОАЕ, Катарі, Кувейті, Іраку, Йорданії, Бахрейні та Омані. Деякі аналітики вважають, що загальна кількість пошкоджених баз може сягати 28.

Серед пошкодженої техніки — три системи протиракетної оборони THAAD в ОАЕ та Йорданії, літаки-заправники, радіолокаційні комплекси та розвідувальна авіація.

Зокрема, на авіабазі «Принц Султан» у Саудівській Аравії супутникові знімки зафіксували пошкоджені літаки та вирви від вибухів. Один із літаків аналітики ідентифікували як літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3 Sentry.

У BBC зазначають, що останніми місяцями Іран змінив тактику. Замість масованих ракетних атак Тегеран почав завдавати більш точних ударів по конкретних військових цілях, часто використовуючи дешеві безпілотники.

За оцінкою журналістів, від початку конфлікту були знищені або пошкоджені щонайменше 42 літальні апарати, серед яких винищувачі F-15 і F-35, 24 безпілотники MQ-9 Reaper та штурмовик A-10.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни, де розташовані бази США, та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

21 квітня Трамп написав, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії. Попри це 8 травня Іран звинуватив США в порушенні режиму припинення вогню через атаку на два судна в Ормузькій протоці та удари по цивільних районах.

Пізніше Тегеран передав Вашингтону нові пропозиції стосовно завершення війни, проте вони містили пункти, які раніше відхиляв Трамп. Після цього зʼявилась інформація, що США та Ізраїль готуються відновити удари по Ірану, проте Трамп сказав, що відкладає цю ідею. Іран зреагував і пригрозив розширити війну за межі Близького Сходу, якщо США відновлять атаки.