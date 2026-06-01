Іран і США обмінялися новими ударами, попри перемирʼя

Новини

Іран та США знову обмінялися ударами. Зокрема, американські війська за вихідні 30—31 травня атакували іранські радіолокаційні станції та пункти управління дронами в районі Горук і на острові Кешм.

Про це повідомляє Центральне командування США.

Там кажуть, що ці атаки — відповідь на «агресивні дії Ірану», зокрема на збиття американського безпілотника MQ-1, який виконував політ над міжнародними водами. Американські винищувачі у відповідь знищили іранські засоби ППО, наземну станцію управління і два дрони-камікадзе.

Іранський Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що завдав удару по авіабазі, яку використовували США для атаки на південь Ірану. Про який саме обʼєкт ідеться — КВІР не уточив, але Reuters припускає, що під удар потрапила база в Кувейті: саме там у понеділок, 1 червня, перехоплювали ракети та безпілотники.

Протягом останніх тижнів США та Іран періодично обмінюються ударами, проте жодна зі сторін при цьому не заявляє про порушення режиму припинення вогню — він продовжує діяти.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни, де розташовані бази США, та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

21 квітня Трамп написав, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії. Попри це 8 травня Іран звинуватив США в порушенні режиму припинення вогню через атаку на два судна в Ормузькій протоці та удари по цивільних районах.

Пізніше Тегеран передав Вашингтону нові пропозиції стосовно завершення війни, проте вони містили пункти, які раніше відхиляв Трамп. Після цього зʼявилась інформація, що США та Ізраїль готуються відновити удари по Ірану, проте Трамп сказав, що відкладає цю ідею. Іран зреагував і пригрозив розширити війну за межі Близького Сходу, якщо США відновлять атаки.