Reuters: ОАЕ таємно від Ірану перевезли нафту через Ормузьку протоку

Об’єднані Арабські Емірати нещодавно пропустили кілька танкерів із сирою нафтою через Ормузьку протоку. Для цього вимкнули трекери місцезнаходження, щоб уникнути атак Ірану.

Про це пише Reuters, посилаючись на три джерела, а також дані Kpler та супутникові знімки SynMax.

У квітні Національній нафтовій компанії ОАЕ ADNOC вдалося експортувати щонайменше 6 мільйонів барелів нафти на чотирьох танкерах з терміналів у Перській затоці.

Танкери перевозили нафту трьома шляхами. У першому вони проходили Ормузьку протоку, а потім перевантажували нафту на інше судно, що везло її на нафтопереробний завод у Південно-Східній Азії. У другому — розвантажували її на зберігання в Омані. А третьому, після проходу Ормузької протоки самі везли її на південнокорейські НПЗ.

Згідно з даними Kpler, ADNOC мала скоротити експорт більш ніж на 1 мільйон барелів на добу з початку війни. Минулого року вона експортувала 3,1 мільйона барелів на день.

Вантажі ADNOC ризикують бути атакованими з боку Ірану. Наприклад, коли 4 травня Іран атакував Емірати, під ударом, зокрема, був порожній танкер ADNOC, що проходив Ормузьку протоку.

Інші постачальники нафти у Перській затоці — Ірак, Кувейт і Катар — або призупинили продажі, або значно знизили ціни, щоб заманити незацікавлених покупців. А Саудівська Аравія здійснює експорт лише через Червоне море.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

Уже 19 квітня Дональд Трамп оголосив, що його представники вирушають до Пакистану для переговорів. Але Іран відмовився відправляти свою делегацію. У МЗС зазначали, що США порушили режим припинення вогню, а Іран «не може забути нападів США на нього під час попередніх переговорів».

21 квітня Трамп написав у Truth Social, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії. А вже 1 травня Axios писав із посиланням на лист Трампа спікеру Палати представників Майку Джонсону, що Трамп вважає війну завершеною.

На початку травня США анонсували операцію «Проєкт свобода», щоб вивести нейтральні судна з Ормузької протоки. Проте через два дні операцію зупинили, союзники Вашингтону в регіоні обмежили доступ американських військових до своїх баз. Протокою пройшли лише два судна.