Трамп заявив, що Іран атакував південнокорейське судно в Ормузькій протоці, і пропонує Сеулу долучитися до «Проєкту Свобода»

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран атакував в Ормузькій протоці кілька суден, зокрема Південної Кореї.

Про це він написав 4 травня у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, з усіх атакованих Іраном суден лише південнокорейське зазнало пошкоджень. Водночас він запевнив, що військові США знищили сім іранських швидкісних катерів.

На тлі цього президент США припустив, що, можливо, для Південної Кореї настав час приєднатися до операції «Проєкт Свобода» для виведення нейтральних суден з Ормузької протоки, про яку він оголосив вранці.

Також в ефірі Fox News Трамп пригрозив «стерти з лиця землі» Іран, якщо той вдарить по американських кораблях, які беруть участь у «Проєкті Свобода». Він попередив, що «іранці або добровільно укладуть угоду, або бойові дії зрештою можуть поновитися».

Вдень іранські медіа, повʼязані з Корпусом вартових ісламської революції, писали про атаки на військові кораблі США, що намагались наблизитись до Ормузької протоки. На двох кораблях виникла серйозна пожежа — Збройні сили США заперечили це.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

Уже 19 квітня Дональд Трамп оголосив, що його представники вирушають до Пакистану для переговорів. Але Іран відмовився відправляти свою делегацію. У МЗС зазначали, що США порушили режим припинення вогню, а Іран «не може забути нападів США на нього під час попередніх переговорів».

21 квітня Трамп написав у Truth Social, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії. А вже 1 травня Axios писав із посиланням на лист Трампа спікеру Палати представників Майку Джонсону, що Трамп вважає війну завершеною.